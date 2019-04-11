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April 11 2019 - 09:43

مادورو يعلن التوصل لاتفاق مع الصليب الأحمر لإدخال مساعدات إلى فنزويلا

منذ 9 mins 11 April، 2019
مادورو- شعب فنزويلي
أخبار دولية - فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التوصل لاتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء لإدخال مساعدات إنسانية إلى الدولة التي تشهد نقصا حادا في الأغذية والأدوية والمواد الأساسية مثل الصابون.

وقال مادورو على هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية إن حكومته والصليب الأحمر اتفقا على “العمل سويا مع وكالات الأمم المتحدة لإدخال جميع المساعدات الإنسانية التي يمكن إدخالها إلى فنزويلا”.

وقال مادورو في إعلانه الأربعاء إن حملة المساعدات الجديدة يجب أن “تتم إدارتها من دون تدخل سياسي ومن دون استقطاب سياسي مسرحي وعبر قنوات القانون والاحترام”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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