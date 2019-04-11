أسرار الصحف اللبنانية اليوم الصادرة الخميس 11-04-2019

أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 11-04-2019

النهار

• طلب وزير عبر موظّف في مكتبه مبلغاً مالياً قدره مئة ألف دولار من أحد النواب لقاء رخصة خاصة بمشروع في البقاع تحت عنوان التبرّع لحزب الوزير.

• تخشى مصادر أمنيّة من أن يؤدّي احتدام المواجهة ما بين الدول إلى موجة اغتيالات وتفجيرات جديدة.

• تتوقّع مصادر ديبلوماسية حصول تحرّك لإحداث تقارب بين السعوديّة وإيران تفتح الباب إلى حلول في كل دول المنطقة.

اللواء

• تواجه حكومة عربية إحراجاً لجهة التزاماتها الدولية مع تصاعد الاشتباك الأميركي – الإيراني، وسيناريوهات التفاهم أو التصادم!

• يستعد تيّار شمالي لتصعيد الموقف السياسي من تيّار موالٍ، على خلفية «استفزازات» لا مبرّر لها.

• حدّد مصدر يُشارك في التحضيرات للتعيينات المقبلة أن ثلاثة قطاعات ستكون موضع تجاذب قوي، وهي: حاكمية المركزي، الميدل إيست، تلفزيون لبنان.

الجمهورية

• تبيّن أن الإتتقادات التي وجهّت الى مصرف لبنان في شأن عدم رفع تقارير الى وزارة المالية، غير صحيحة، بدليل أن التقارير ترفع الى الوزارة وتنشر في الجريدة ُ الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

• إعتبر مصدر دبلوماسي أن كلام دبلوماسي غربي كبير لا يبدو تهويلًا وفيه كثير من الجدّية ويبدو أننا دخلنا مرحلة جديدة كليًّا.

• إنقطعت كل خطوط التواصل بين تنظيم كبير وقيادي بارز نهائيًا على خلفية أزمة بيئية.

البناء

• توقعت مصادر متابعة للمشهد الإسرائيلي بعد الإنتخابات وتشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة أن تكون الأولوية «الإسرائيلية» تثبيت الهدنة مع غزة خلافاً لكلّ ما يُشاع عن مشاريع تصعيد عسكري فما شهدته جبهة غزة عشية الإنتخابات كشف حدود القوة «الإسرائيلية» وحدود قدرة نتنياهو على الذهاب بعيداً في التصعيد، وقالت المصادر إنّ نتنياهو طلب من الوفد المصري الذي رتب لإتفاق التهدئة الأخير ومعه الردود المحسوبة المتبادلة أن يواصل عمله لإعداد مشروع تفاهم طويل المدى لمرحلة ما بعد الإنتخابات…

المصدر: صحف