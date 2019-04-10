الغريب تابع مع وفود ملف عودة النازحين والأوضاع في الجبل

استقبل وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في دارته بكفرمتى، وفدا من المشايخ تقدمه الشيخ مروان فياض، وكان عرض لأوضاع الطائفة الدرزية وتشديد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والأمن والاستقرار في الجبل.

وفد “الوطني الحر”

ثم استقبل الغريب لجنة النازحين في “التيار الوطني الحر” – قضاء عاليه برئاسة جوزف الهبر، وتركز البحث على موضوع النازحين في المنطقة، والخطة التي يعدها الغريب لتسهيل عودتهم الى سوريا.

مالكو الابنية

كذلك، بحث مع وفد من نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان مسألة اقرار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات الجديد.

الديموقراطي اللبناني

وعرض الغريب مع وفد من دائرة الغرب في الحزب الديمقراطي اللبناني يتقدمه رئيس الدائرة نديم يحيى، أوضاع منطقة الغرب والنشاطات الدورية التي تقوم بها الدائرة.

زوار

كما التقى رئيس بلدية سرحمول أنور اسماعيل وأعضاء المجلس البلدي، وعرض معهم مطالب إنمائية للبلدة، ووفدا من جمعية “المبادرة الفردية لحقوق الانسان” برئاسة مصطفى الشعار.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام