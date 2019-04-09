البيت الأبيض: مدير الخدمة السرية الأميركية يترك منصبه

أعلن البيت الأبيض الإثنين أن مدير جهاز الخدمة السرية الذي يتولى حراسة الرئيس دونالد ترامب سيغادر منصبه، في أحدث مؤشر إلى الاضطراب داخل الإدارة الأميركية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان “يغادر مدير جهاز الخدمة السرية راندولف أليس منصبه قريبا، وقد اختار الرئيس ترامب جيمس موراي ليحل مكانه ابتداء من شهر أيار/مايو”.

ولم يتم تقديم أي سبب للاستقالة المفاجئة لجنرال المارينز السابق الذي سرعان ما نفى الأنباء المتداولة عن طرده.

وقال أليس في بيان “لا شك في أنكم شاهدتم تقارير إعلامية حول طردي”. وأضاف “أؤكد لكم أن القضية ليست على هذا النحو، وفي الواقع، أبلغتني الإدارة منذ أسابيع أنه ينبغي توقع حدوث تحولات في القيادة في وزارة الأمن الداخلي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية