قاسم هاشم: لتنفيذ القوانين والإلتزام بمسار واضح وسليم لمكافحة الفساد

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب قاسم هاشم على “ضرورة الإلتزام بتنفيذ القوانين إلتزاما بمسار واضح وسليم لمكافحة الفساد وأي محاولة للتنصل من القوانين لا يطمئن ويضع الأمور في غير نصابها الصحيح”.

وقال هاشم الاحد إن “اللبنانيين يستشعرون حجم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي لامست حدود الواقع المالي، وقد ظهر ذلك واضحا من خلال الركود الاقتصادي وزيادة مساحة الأزمة ولكن من حق الناس ان يسألوا عن الخطوات المطلوبة”.

ولفت هاشم الى ان “هناك مسؤولية على الحكومة وعليها اتخاذ المبادرة والسعي لتأمين أموال البلديات لانها متعلقة بحقوق الكثير من العائلات المستفيدة من هذه الاموال”، واشار الى ان “هناك من لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر فلا يجوز الاستمرار بهذا الواقع المأساوي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام