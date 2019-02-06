قادة حلف شمال الأطلسي يلتقون في لندن في كانون الأول/ديسمبر

يلتقي قادة دول حلف شمال الأطلسي الـ29 في لندن في كانون الأول/ديسمبر المقبل لعقد لقاء خاص بمناسبة الذكرى السبعين لإنشاء الحلف، حسبما أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الأربعاء.

وكتب ستولتنبرغ على تويتر أن العاصمة البريطانية “هي المكان المثالي للاحتفال بالذكرى السبعين لبدء التعاون العسكري على جانبي الأطلسي، لأنها كانت المقر الأول للحلف في 1949”.

ويأمل قادة الحلف في تجنب الدراما التي حدثت في قمة العام الماضي في بروكسل عندما شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما لاذعا على الحلفاء وخاصة ألمانيا، لعدم إنفاقها بشكل كاف على الدفاع.

وتردد أن الاجتماع يمكن أن يعقد في واشنطن حيث وقعت معاهدة تأسيس الحلف، إلا أنه تقرر بدلا من ذلك عقد اجتماع وزراء خارجية الحلف في العاصمة الأميركية في نيسان/ابريل.

وقال ستولتنبرغ في بيان إن “الاجتماع في لندن سيكون فرصة لزعماء دول وحكومات الدول الأعضاء في الحلف لمعالجة التحديات الأمنية التي نواجهها الآن وفي المستقبل، ولضمان أن يستمر الحلف في التأقلم للحفاظ على سلامة سكانه الذين يصل عددهم إلى نحو المليار”.

وتأتي ذكرى تأسيس الحلف في وقت حساس له، حيث تشيع مخاوف حول التزام ترامب به واستعداده لاحترام مبدأه في الدفاع المتبادل.

ويتهم ترامب دول الحلف الأوروبية بأنها تعتمد على الحماية التي يوفرها الجيش الأميركي ولا تنفق ما يكفي على قواتها المسلحة.

وقبل توليه الرئاسة قال ترامب إن الحلف “عفى عليه الزمن” وعقب قمة تموز/يوليو، شكك في ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحترم مبدأ الحلف الأساسي بالدفاع المشترك بالنسبة لمونتينغرو العضو الجديد في الحلف.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية