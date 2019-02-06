أسرار الصحف اللبنانية يوم الأربعاء 6-2-2019

أبرز أسرار الصحف المحلية الصادرة في العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم الاربعاء 6-2-2019.

النهار‎

علم أن عشاء سيجمع رئيس جمهورية ورئيس حزب سابق مع زعيم وسطي الى عائلتيهما وذلك بدعوة من أحد ‏النواب السابقين المقرب منهما اذ تجمعهما نظرة سياسية مشتركة للمرحلة الحالية‎.

أقام أحد القضاة عشاءً سياسياً في منزله دعا اليه وزيراً سابقاً مطلوباً الى القضاء متجاوزاً مذكرات استدعائه‎.

غابت المرجعيات الاسلامية اللبنانية عن مؤتمر الاخوة الانسانية في الامارات من دون أسباب واضحة‎.

تبيّن أن أحد الوزراء الجدد كان ترك عمله في وقت سابق بعدما اتهم بالفساد والاختلاس‎.‎

البناء‎

توقعت مصادر دبلوماسية أن يتمّ بدء العمل بالآلية الأوروبية المالية للتبادل التجاري مع إيران مطلع شهر آذار ‏المقبل بعد التوضيحات المتبادلة التي تتمّ إضافتها بين الطرفين، والتي تضع النقاط الخلافية السياسية كتعبير عن ‏ربط نزاع وليس كشروط لتطبيق الآلية، وتضيف بعض البنود الخاصة بالآلية بما يجعلها قابلة للتطبيق، بينما ‏قالت المصادر إنّ الموقف الأوروبي من البرنامج الصاروخي والدور الإقليمي لإيران محاولة لحماية الآلية المالية ‏من الضغوط الأميركية وليست محاولة لربطها بشروط خارج التفاهم النووي لأنّ إيران عندها ستقرّر الخروج من ‏التفاهم‎…‎

الجمهورية

تبادل وزير سابق ووزير حالي قبل التسليم والتسلم بينهما الإهانات والشتائم بطريقة غير مباشرة‎.

اعتبر نائب سابق ينتمي لتنظيم سياسي- ديني أن مرجعا كبيراً فقد لقب الحكم بين اللبنانيين وأصبح فريقا شأنه ‏شأن األفرقاء السياسيين‎.

قال وزيرسابق إن المؤامرة على لبنان أكبر بكثير مما يسربه السياسيون إلى الناس‎.‎

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اللواء‎

بات بحكم المؤكد أن فترة السماح لا تحتاج إلى ثلاثة أشهر للحكم على انتاجية الحكومة، وفقاً لمسؤول كبير‎..

حمل وزير حزبي لحزب حليف اقتراحاً بالتنسيق، داخل جلسات مجلس الوزراء‎…

تردَّد أن مرجعا ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، عندما وزَّر شابا تقنيا، قاطعا الطريق على طموحين كثر، ‏بعضهم يحسب نفسه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام