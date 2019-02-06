أسرار الصحف اللبنانية يوم الأربعاء 6-2-2019

أبرز أسرار الصحف المحلية الصادرة في العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم الاربعاء 6-2-2019.
النهار
علم أن عشاء سيجمع رئيس جمهورية ورئيس حزب سابق مع زعيم وسطي الى عائلتيهما وذلك بدعوة من أحد النواب السابقين المقرب منهما اذ تجمعهما نظرة سياسية مشتركة للمرحلة الحالية.
أقام أحد القضاة عشاءً سياسياً في منزله دعا اليه وزيراً سابقاً مطلوباً الى القضاء متجاوزاً مذكرات استدعائه.
غابت المرجعيات الاسلامية اللبنانية عن مؤتمر الاخوة الانسانية في الامارات من دون أسباب واضحة.
تبيّن أن أحد الوزراء الجدد كان ترك عمله في وقت سابق بعدما اتهم بالفساد والاختلاس.
البناء
توقعت مصادر دبلوماسية أن يتمّ بدء العمل بالآلية الأوروبية المالية للتبادل التجاري مع إيران مطلع شهر آذار المقبل بعد التوضيحات المتبادلة التي تتمّ إضافتها بين الطرفين، والتي تضع النقاط الخلافية السياسية كتعبير عن ربط نزاع وليس كشروط لتطبيق الآلية، وتضيف بعض البنود الخاصة بالآلية بما يجعلها قابلة للتطبيق، بينما قالت المصادر إنّ الموقف الأوروبي من البرنامج الصاروخي والدور الإقليمي لإيران محاولة لحماية الآلية المالية من الضغوط الأميركية وليست محاولة لربطها بشروط خارج التفاهم النووي لأنّ إيران عندها ستقرّر الخروج من التفاهم…
الجمهورية
تبادل وزير سابق ووزير حالي قبل التسليم والتسلم بينهما الإهانات والشتائم بطريقة غير مباشرة.
اعتبر نائب سابق ينتمي لتنظيم سياسي- ديني أن مرجعا كبيراً فقد لقب الحكم بين اللبنانيين وأصبح فريقا شأنه شأن األفرقاء السياسيين.
قال وزيرسابق إن المؤامرة على لبنان أكبر بكثير مما يسربه السياسيون إلى الناس.
اللواء
بات بحكم المؤكد أن فترة السماح لا تحتاج إلى ثلاثة أشهر للحكم على انتاجية الحكومة، وفقاً لمسؤول كبير..
حمل وزير حزبي لحزب حليف اقتراحاً بالتنسيق، داخل جلسات مجلس الوزراء…
تردَّد أن مرجعا ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، عندما وزَّر شابا تقنيا، قاطعا الطريق على طموحين كثر، بعضهم يحسب نفسه.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام