هجوم نوعي على مواقع المرتزقة في البيضاء

نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الثلاثاء عملية هجومية نوعية على مواقع المرتزقة في جبهة قانية بالبيضاء وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، فيما تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في جبهة حيفان بتعز.

وأفاد مصدر عسكري يمني ان الجيش واللجان نفذوا عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان في جبهة قانية من 3 مسارات سقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وأشار المصدر إلى أن المجاهدين أعطبوا آلية للمرتزقة واغتنموا أسلحة وعتادا خلال العملية.

من جهة اخرى أوضح المصدر العسكري بأن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تسلل لمرتزقة العدوان على مواقعهم في جبهة حيفان بتعز.

المصدر: موقع المسيرة