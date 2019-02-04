ايطاليا استخدمت الفيتو على تصريحات الاتحاد الأوروبي حول الاعتراف بغوايدو 

أعلن مصدر دبلوماسي في بروكسل أن ايطاليا استخدمت حق الفيتو على تصريحات الاتحاد الأوروبي حول الاعتراف بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا. وقال المصدر لسبوتنيك “وفق المعلومات التي لدي فإن ايطاليا خلال لقاء غير رسمي لوزراء خارجية الدول الاعضاء في مجلس أوروبا يومي 31 كانون الثاني/يناير لغاية 1 شباط/فبراير في بوخارست استعملت حق الفيتو على تصريحات الاتحاد الاوروبي التي من المفترض كانت أن تعلنها فيديريكا موغيريني والتي تتحدث أن الاتحاد الاوروبي يعترف بغوايدو في حال لم تنظم انتخابات رئاسية جديدة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية