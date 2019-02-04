دفعة جديدة من المهجرين تعود إلى مناطقهم بريف دير الزور

عاد اليوم نحو 300 شخص من المهجرين بفعل الإرهاب إلى منازلهم بريف دير الزور الجنوبي الشرقي عبر ممر الصالحية على نهر الفرات، بينهم عشرات المطلوبين المستفيدين من مرسوم العفو بعد تسوية أوضاعهم، تمهيداً لالتحاقهم بالقطعات والتشكيلات العسكرية.

وذكرت وكالة “سانا” أنه وسط احتفال جماهيري أقيم في قرية الصالحية بمشاركة فعاليات شعبية وأهلية، عاد اليوم 300 من المهجرين بفعل اعتداءات داعش، عبر ممر الصالحية المقام على ضفتي نهر الفرات إلى قراهم وبلداتهم بعد إنجاز عناصر الهندسة في الجيش السوري تطهيرها من مخلفات الإرهابيين.

وبينت أنه من بين العائدين نحو 60 من العسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمة الالزامية والاحتياطية، من أبناء المحافظة الذين تمت تسوية أوضاعهم مستفيدين من مرسوم العفو، تمهيداً لالتحاقهم بالقطعات والتشكيلات العسكرية.

وعبر عدد من العائدين عن شكرهم للجيش السوري الذي أعاد الأمن إلى قراهم وبلداتهم وطهرها من الالغام والعبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو داعش قبل اندحارهم، إمعانا منهم بارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأهالي ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، مؤكدين استعدادهم مع أبنائهم للدفاع عن الوطن والمساهمة الفاعلة في إعادة بناء ما دمره الإرهاب التكفيري.

وأشار عضو لجنة المصالحة الوطنية في المنطقة الشرقية هاشم سعود السطام إلى أن الدفعة السادسة من المهجرين بينهم عشرات المستفيدين من مرسوم العفو بعد تسوية أوضاعهم، تعود اليوم إلى كنف الدولة السورية وهي بمثابة الأم التي يجتمع في أحضانها كل الأبناء، مبينا أن التسوية تمت بتضافر جهود الجهات المختصة ووجهاء المجتمع المحلي الذين دعموا خيار الأهالي بالعودة إلى حضن الوطن والشباب بالعودة الطوعية إلى صفوف الجيش السوري.

المصدر: وكالة سانا