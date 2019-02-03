بزي: ليكن ملف الكهرباء بندا أول على جدول أعمال الحكومة

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب علي بزي، خلال إلقائه كلمة الحركة في احتفال تأبيني في بلدة كفردونين ان “تشكيل الحكومة يجب ان يكون بداية الجهاد الأكبر نحو الإجابة عن كل التساؤلات التي تقلق الوطن والمواطن حيال مختلف القضايا والعناوين، التي تلامس أمنهم المعيشي والاقتصادي والاجتماعي”.

واشار الى ان “الحكومة الجديدة معنية بمضاعفة العمل والانتاجية، بعيدا من المناكفات لتعويض لبنان واللبنانيين 9 اشهر من هدر الوقت والفرص والمراوحة”.

وشدد النائب بزي على تطبيق القانون كمؤشر لمحاربة الفساد، داعيا الى ان يكون ملف الكهرباء “اداريا وكهربائيا بندا أول على جدول أعمال الحكومة بعد نيلها الثقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام