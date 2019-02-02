إنتاج روسيا النفطي يهبط 35 ألف برميل يومياً في يناير

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة، اليوم السبت أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.38 مليون برميل يوميا، في يناير/كانون الثاني، بانخفاض قدره 35 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر/تشرين الأول 2018، المرجع الأساسي لاتفاق عالمي بشأن خفض الإنتاج.

وبذلك لم تحقق روسيا مستوى خفض الإنتاج المستهدف. ويقابل هذا مستوى إنتاج بلغ 11.45 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول، وهو مستوى قياسي شهري مرتفع.

وبالطن، بلغ حجم الإنتاج 48.113 مليونا، مقارنة مع 48.442 مليونا في ديسمبر/كانون الأول. وهبطت صادرات روسيا النفطية عبر خطوط الأنابيب، في يناير/كانون الثاني، إلى 4.313 ملايين برميل يوميا، من 4.496 ملايين برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول.

وخفضت روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم من حيث الإمدادات، حجم إنتاجها 0.1 في المائة، الشهر الماضي، مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول. وخفضت لوك أويل، ثاني أكبر شركة روسية منتجة للنفط، إمداداتها بنسبة 0.8 في المائة.

أظهرت بيانات جمارك، الأسبوع الماضي، أن روسيا تصدرت قائمة مصدري النفط الخام للصين، في ديسمبر/كانون الأول، لتعزز موقعها في الصدارة لعام 2018 بالكامل، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، متفوقة على المملكة العربية السعودية.

المصدر: رويترز