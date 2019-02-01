قوى العدوان على اليمن تواصل خروقاتها في الحديدة

واصلت قوى العدوان، اليوم الجمعة، خروقاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية. وأفادت مصادر يمنية أن قوى العدوان استهدفت بالأسلحة الرشاشة مدينة الدريهمي. وأضافت أن قوى العدوان أطلقت قذائف مدفعيتها باتجاه مطاحن البحر الأحمر غرب منطقة كيلو16 كما استهدفت مطار الحديدة بعشرات القذائف، وأوضحت أن طيران العدوان التجسسي واصل التحليق في أجواء المدينة وعدد من مديريات المحافظة.

وليل أمس استهدف مرتزقة العدوان أماكن متفرقة في شارع الخمسين ومنطقة 7يوليو السكنية، كما استهدفت قوى العدوان بالمدفعية والمعدلات المختلفة مناطق متفرقة بالدريهمي، في حين تعرضت مناطق بالتحيتا لقصف مكثف بقذائف الهاون.

وقصفت قوى العدوان بقذائف المدفعية فندق الرفاهية وحارة الضبياني وحول منتجع الواحة في منطقة 7 يوليو وباتجاه جامعة الحديدة ومناطق متفرقة من مديرية التحيتا، فيما حلق الطيران التجسسي المعادي بكثافة في أجواء المدينة وفي أجواء المديريات الجنوبية للمحافظة.

المصدر: المسيرة نت