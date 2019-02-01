“رويترز”: فنزويلا تستعد لبيع 15 طنا من الذهب للإمارات

أفادت وكالة “رويترز” بأن السلطات الفنزويلية تستعد لبيع 15 طنا من الذهب للإمارات خلال أيام، وذلك وسط استمرار الأزمة الاقتصادية السياسية الحادة في الدولة الأمريكية اللاتينية.

ونقلت الوكالة عن مصدر رفيع في كاراكاس مطلع على هذه الخطة أن البنك المركزي الفنزويلي ينوي بيع 15 طنا من احتياطيات الذهب المتوفرة في خزائنه للسلطات الإماراتية التي من المتوقع أن تدفع الثمن بعملة يورو نقدا.

وأوضح المصدر للوكالة أن الصفقة بدأت يوم 26 يناير حينما أقلعت من فنزويلا طائرة على متنها 3 أطنان من الذهب.

وأشارت “رويترز” إلى أن هذه الخطة تهدف إلى إبقاء فنزويلا دولة قادرة على دفع التكاليف في الوقت الذي تعاني فيه من نقص حاد في النقد.

ويبلغ سعر كيلوغرام من الذهب في الأسواق العالمية حاليا حوالي 37 ألف يورو، مما يعني أن السلطات الفنزويلية قد تحصل على مبلغ قدره 555 مليون يورو، لكن مصدر “رويترز” لم يكشف عن قيمة الصفقة بين حكومتي فنزويلا والإمارات.

وسبق أن لجأت فنزويلا إلى هذه الطريقة لضمان قدراتها المالية في العام الماضي، عندما باعت ذهبا بمبلغ 900 مليون دولار لكل من الإمارات وتركيا.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تمر فيه فنزويلا منذ العام الماضي بأزمة سياسية حادة تمحورت حول المواجهة بين سلطة الرئيس، نيكولاس مادورو، والجمعية الوطنية، أي البرلمان، ذات الأغلبية المعارضة، مصحوبة باحتجاجات واسعة ضد الحكومة على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد بالتوازي مع تشديد الولايات المتحدة ضغوطها على الحكومة الفنزويلية من خلال العقوبات.

المصدر: روسيا اليوم