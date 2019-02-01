قاسمي: على الاتحاد الاوروبي تنفيذ كامل التزاماته في أقصر وقت ممكن

رحب المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمي بإعلان الآلیة المالیة الأوروبیة الخاصة، مطالباً الاتحاد الاوروبي بالتنفيذ الكامل للتزاماته في أقصر وقت ممكن. وقال قاسمي في تصریح بهذا الشأن “إن الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة تعتبر الخطوة الأخیرة المتخذة من جانب الاتحاد الاوروبي لتسجیل وإعلان الآلیة المالیة الخاصة للتعامل مع ایران أول خطوة في تنفیذ الاتحاد الاوروبي تعهداته تجاه ایران وفقاً لبیان أيار/مایو 2018 الصادر عن وزراء خارجیة ایران والدول الأوروبیة الثلاث، وتدعو للإسراع لتنفیذ كامل تعهدات الاتحاد الاوروبي في اقصر وقت ممكن”.

واضاف “بعد انسحاب امیركا من الاتفاق النووي ورغم المواقف السیاسیة للاتحاد الاوروبي فیما یتعلق بالحفاظ على الاتفاق النووي وضرورة انتفاع ایران منه اقتصادیا واجراءات هذا الاتحاد المحدودة مثل تحدیث قرارات “قانون الحجب”، لم نشهد لغایة الآن للأسف اي نتیجة ملموسة وخطوة عملیة في سیاق انتفاع ایران من الاتفاق النووي”.

وأكد المتحدث باسم الخارجیة أن بلاده “على استعداد لمواصلة التعاطي البنّاء مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على أساس الاحترام وضمان المصالح المتبادلة”. وأضاف قاسمي “في ضوء التنفیذ المحدود والناقص والمترافق مع الكثیر من التأخیر لتعهدات الاتحاد الاوروبي الواردة فی بیان أيار/مایو 2018، فإنه يتعين على الاتحاد الاوروبي الاسراع في تنفیذ هذه الآلية وسائر تعهداتها من اجل استفادة الشعب الایراني من المنافع الاقتصادیة للاتفاق النووي”.

یُذكر أن وزراء خارجیة المانیا وبریطانیا وفرنسا اعلنوا رسمیاً الخمیس، خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماع وزراء خارجیة الاتحاد الاوروبي في بوخارست، عن اطلاق أداة دعم العمليات المالية التجارية INSTEX، وهي آلية خاصة تهدف إلى تبسيط تنفيذ معاملات مالية تجارية قانونية بين الاقتصاديين الأوروبيين وايران.

المصدر: وكالة أنباء فارس