المستشار القضائي في حكومة العدو يرفض تأخير تقديم التوصيات في ملف الفساد الخاص بنتنياهو

ذكرت وسائل اعلام كيان العدو الاسرائيلي أن المستشار القضائي في الحكومة الإسرائيلية، سيرفض طلب محامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأخير تقديم التوصيات في ملف الفساد الخاص بـ “نتنياهو” (4000). وتوقعت وسائل الاعلام أن قرار تقديم “نتنياهو” للمحاكمة قد يُتخذ هذا الشهر.

هذا وأبلغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيخاي مندلبليت صباح الجمعة وكلاء الدفاع عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه “لا مانع من نشر قراره بشأن تقديم لائحة اتهام ضد موكلهم قبل الانتخابات”، معتبراً أن تأخير نشر القرار بشأن ملفات نتنياهو في حال الانتهاء من الامعان فيها “سيمس بمبدأ المساواة امام القانون وبمبدأ حق الجمهور في إحاطته علماً بقرارات مهمة من هذا القبيل”، بحسب المستشار.

وفي السياق، وبحسب صحيفة “معاريف” الاسرائيلية، فإن كبار المسؤولين في وزارة العدل سوف يتخذون قريباً قراراً يتعلق بالتحقيقات في ملف 4000 نتنياهو. من جهته، رأى زعيم حزب العمل الإسرائيلي آفي غباي أنه “في 9 نيسان/أبريل، سيكون هناك رئيس وزراء جديد في “إسرائيل”، وأنه سيتم إنشاء حكومة جديدة”، حسب قوله. تُجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء العدو غير مُلزم بالاستقالة حتى في حالة المحاكمة وثبوت التهم طالما لم يُصدر حكم نهائي بحقه.

المصدر: اعلام العدو