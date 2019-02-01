الجيش الليبي يصدّ هجوما لمجموعة ارهابية وعصابات تشادية في منطقة غدوة جنوب البلاد 

أكد المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي المنذر الخرطوش الجمعة ، أن الجيش الليبي صدّ هجوماً مسلحاً لجماعات إرهابية وعصابات تشادية فجر الجمعة جنوب البلاد ، بعد اندلاع اشتباكات قوية مع قوات الجيش الليبي المتواجدة بمنطقة غدوة 40 كيلومتراً عن مدينة سبها ، مشيراً إلى أن هناك رتل مسلح حاول دخول منطقة غدوة بعد سيطرة الجيش الليبي عليها.

وقال الخرطوش، في تصريح لوكالة سبوتنيك، إن “قوات الجيش الليبي قد قامت بصد هجوم مسلح من قبل جماعات إرهابية وعصابات تشادية بمنطقة غدوة جنوب البلاد ، حيث اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش الليبي مع تلك الجماعات الإرهابية فجر اليوم بمنطقة غدوة”، مضيفاً أن “تلك الجماعات قد تكبدت خسائر كبيرة في صفوفهم”.

واشار إلى أن “تلك الجماعات الإرهابية قد دخلت برتل مسلح متحرك فجر اليوم الجمعة باتجاه غدوة مروراً بمنطقة تراغن جنوب ليبيا”، مشيراً بأن “لدينا معلومات مسبقة بتحرك هذه الجماعات من مسافة طويلة تبدأ من منطقة زويلة لطريق تراغن وشمالاً لمنطقة غدوة حيث تم مواجهتها من قبل قوات الجيش الليبي”. يشار أن قوات الجيش الليبي قد سيطرت الخميس على منطقة غدوة التي تبعد 40 كيلومتراً، عن مدينة سبها وسط استقبال الأهالي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية