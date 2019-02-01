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February 1 2019 - 12:42

أحكام قضائية بحق مسلحين من “داعش” خططوا للقيام بأعمال إرهابية في موسكو

منذ 2 ساعة 1 February، 2019
قامت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في منطقة موسكو الاثنين بتفكيك خلية ضمت منحدرين من آسيا الوسطى، خططت لتنفيذ عمليات إرهابية في فترة أعياد رأس السنة وحملة الانتخابات الرئاسية الروسية. وقال الكسندر بورتنيكوف مدير الهيئة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، خلال جلسة للجنة الثلاثاء "نفذت هيئة الأمن الفدرالية أمس في منطقة موسكو عملية خاصة، وفككت خلية تتكون من منحدرين من آسيا الوسطى، كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية، بما في ذلك باستخدام الانتحاريين، في فترة أعياد رأس السنة وحملة الانتخابات الرئاسية الروسية. وأضاف أن رجال الأمن صادروا من الإرهابيين متفجرات يدوية الصنع، وأسلحة نارية وذخائر، كما تم القضاء على مختبر لصنع أدوات الإرهاب. يذكر أن الانتخابات الرئاسية في روسيا ستجري في آذار/مارس عام 2018، فيما تنطلق الحملة الانتخابية في كانون الأول/ديسمبر الحالي.
أخبار دولية - روسيا

أفاد المكتب الإعلامي لإدارة جهاز الأمن الفدرالي الروسي بموسكو الجمعة، أن المحكمة قضت بأحكام تتراوح بين 14 و19 عاما بحق مسلحين من “داعش”، خططوا للقيام بسلسلة أعمال إرهابية في موسكو. وجاء في بيان الأمن الفدرالي “في عام 2018 قضت المحكمة بإقرار التهم على كل من بابايف م.س. وجاناتلييف ش.م. وماخادلييف ن.ي. وغازيمحميدوف خ.أ. وتوكييف ز.م. والحكم عليهم بالسجن المشدد لفترات مختلفة بين 14 و19 عاما”.

وكان المحققون قد توصلوا إلى أن باباييف، العضو في تنظيم “داعش” الإرهابي الدولي، أنشأ مجموعة موالية للتنظيم [داعش] وقام بتجنيد آخرين، خططوا للقيام بسلسلة من الهجمات الإرهابية في موسكو. وبالإضافة إلى ذلك، خططوا لمهاجمة عدد من رجال أعمال وشرطة بهدف سرقة أموال وأسلحة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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