أحكام قضائية بحق مسلحين من “داعش” خططوا للقيام بأعمال إرهابية في موسكو

أفاد المكتب الإعلامي لإدارة جهاز الأمن الفدرالي الروسي بموسكو الجمعة، أن المحكمة قضت بأحكام تتراوح بين 14 و19 عاما بحق مسلحين من “داعش”، خططوا للقيام بسلسلة أعمال إرهابية في موسكو. وجاء في بيان الأمن الفدرالي “في عام 2018 قضت المحكمة بإقرار التهم على كل من بابايف م.س. وجاناتلييف ش.م. وماخادلييف ن.ي. وغازيمحميدوف خ.أ. وتوكييف ز.م. والحكم عليهم بالسجن المشدد لفترات مختلفة بين 14 و19 عاما”.

وكان المحققون قد توصلوا إلى أن باباييف، العضو في تنظيم “داعش” الإرهابي الدولي، أنشأ مجموعة موالية للتنظيم [داعش] وقام بتجنيد آخرين، خططوا للقيام بسلسلة من الهجمات الإرهابية في موسكو. وبالإضافة إلى ذلك، خططوا لمهاجمة عدد من رجال أعمال وشرطة بهدف سرقة أموال وأسلحة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية