كتائب القسام تعلن بدء استقبال الدعم المالي للمقاومة بعملة الـ “بيتكوين”

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام على لسان الناطق الرسمي باسمها أبو عبيدة، مساء اليوم الخميس، عن بدء استقبال الدعم المالي للمقاومة بعملة الـ “بيتكوين” عبر عنوان المحفظة الرسمي والوحيد المنشور على موقع القسام:

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وعملة الـ “بيتكوين” هي عملة رقمية افتراضية معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.

المصدر: وكالة يونيوز