حزب رئيس الوزراء الجزائري يدعم ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة

أعلن الحليف الابرز لحزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس دعمه ترشح الرئيس لولاية خامسة في انتخابات نيسان/أبريل المقبل.

وقال الامين العام للتجمع الوطني الديموقراطي رئيس الوزراء احمد اويحيى خلال اجتماع للمجلس الوطني للحزب “إذا كان المستقبل يمثل للبعض التغيير، فالتجمع الوطني الديمقراطي يدعم الإستمرارية، ما يدفع فينا الأمل الكبير لإعلان الرئيس ترشحه للانتخابات”.

ويستخدم بوتفليقة الذي يحكم منذ عام 1999 والبالغ من العمر 81 عاما كرسيا متحركا ونادرا ما شوهد علنا منذ تعرضه لجلطة في الدماغ عام 2013، ولم يؤكد الرئيس حتى الآن ما إذا كان سيسعى للحصول على ولاية جديدة.

وقال أويحيى رئيس وزراء بوتفليقة منذ عام 2003 إن السنوات الخمس الماضية وضعت الأساس “لمستقبل واعد”.

المرشحين للرئاسة مهلة تنتهي منتصف ليل الثالث من آذار/مارس لتقديم طلباتهم.

مقابلة مع “تي اس ايه عربي”، النسخة العربية لوسيلة اعلامية بارزة، قال المتحدث الرسمي باسم التجمع إن “من المحتمل” أن يعلن بوتفليقة قراره مطلع شباط/فبراير.

كما نحى جانبا المخاوف بشأن صحة الرئيس قائلا إنها لا تشكل عقبة أمام ولاية أخرى. وأوضح “كلنا نعرف أن حالة الرئيس بوتفليقة الصحية ليست كما كانت في الانتخابات السابقة، لكن منذ عام 2014، لم نلاحظ أن مرضه كان عقبة بوجه صلاحياته الدستورية”.

وكان الامين العام لجبهة التحرير الوطني، حزب بوتفليقة، أعلن أن الرئيس سيكون مرشح الجبهة في الانتخابات المقبلة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية