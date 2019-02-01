مقتل 24 عنصرا من حركة الشباب بضربة أميركية بالصومال

قال مسؤولون عسكريون في البنتاغون الخميس إن القوات الأميركية شنت غارة جوية في الصومال أسفرت عن مقتل 24 عنصرا من حركة الشباب.

وفي بيان، أشارت قيادة الجيش الأميركي في إفريقيا إلى أن الضربة حصلت الأربعاء بالقرب من “موقع معسكر إرهابي” في هيران بوسط الصومال.

وتأتي هذه الضربة بإطار مهمة متواصلة تتعاون فيها القوات الأميركية مع الاتحاد الإفريقي وقوات الأمن الصومالية لمحاربة حركة الشباب.

وقال مدير عمليات القيادة الأميركية في إفريقيا الجنرال غريغ اولسون إن هذه الضربات “تواصل مساعدة شركائنا على إحراز تقدم في كفاحهم ضد الإرهابيين العابرين للحدود الذين يعارضون السلام في الصومال والمنطقة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية