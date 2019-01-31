استشهاد طفلين بقصف سعودي على صعدة

استشهد طفلان الخميس، جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف قرى حدودية بمحافظة صعدة. وأكد موقع “المسيرة نت” أن قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، ما أدّى إلى استشهاد طفلين وإلحاق أضرار مادية في القرى المستهدفة. وكانت منازل وممتلكات المواطنين في مديرية باقم الحدودية قد تعرضت الأربعاء، للقصف بعشرات الصواريخ والقذائف من قبل السعودية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في ممتلكات المواطنين، وشن طيران العدوان 3 غارات على مديرية كتاف وسلسلة غارات على مديرية الظاهر الحدودية.

المصدر: المسيرة نت