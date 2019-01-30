ألمانيا توقف ثلاثة عراقيين يشتبه بتحضيرهم لاعتداء

أعلنت النيابة العامة الفدرالية الألمانية توقيف ثلاثة عراقيين صباح الأربعاء يشتبه بتحضيرهم اعتداء بالمتفجرات.

وأوضحت النيابة أن الرجال الثلاثة، أحدهم يبلغ 36 عاما والآخران 23 عاما، كانوا يخططون لاعتداء بالمتفجرات من دون هدف محدد في هذه المرحلة، أو إذا تعذر ذلك بالسلاح الآلي أو صدما بسيارة.

وأوقفت القوات الخاصة في الشرطة الاتحادية المشتبه بهم في مقاطعة ديتمارشن، وفق ما أوضحت النيابة في بيان.

ويعتقد أن اثنين من الموقوفين خططا في أواخر عام 2018 لتنفيذ اعتداء بالمتفجرات، وقد حصلا على مسحوق مستخدم في الألعاب النارية، وبحثا على الانترنت عن كيفية صنع القنابل.

كما يشتبه بأن أحدهم طلب عبر الإنترنت سلاحا ناريا من شخص موجود في بريطانيا.

وأبلغت السلطات البريطانية ألمانيا التي وضعت الرجال تحت المراقبة في كانون الأول/ديسمبر.

وبعد اختبار المتفجرات، قرر المشتبه بهما حيازة أسلحة نارية كلف الرجل الثالث الحصول عليها لكن ثمنها دفعهم إلى التخلي عن المشروع.

وكان المشتبه بهم ينوون أيضا تنفيذ هجوم صدما بسيارة، وباشروا لذلك الهدف بأخذ دروس في القيادة وفق النيابة العامة.

وجرت مداهمة شققهم وشقق مقربين منهم في مقاطعات مختلفة في البلاد هذا الصباح.

ووفق المحققين. فقد وصل الرجال إلى ألمانيا في خريف عام 2015. وذكرت صحيفة “دير شبيغل” أن أحدهم أعلن أنه يريد مهاجمة “كفار”، ولكن ليس أطفالا.

ولم يكن المشتبه بهم قد حددوا بعد هدفا لعمليتهم وفق المحققين وستحدد التحقيقات ما إذا كانوا جزءا من منظمة إرهابية.

وتعرضت ألمانيا في كانون الأول/ديسمبر 2016 لاعتداء حين اقتحمت شاحنة سوقا لعيد الميلاد في برلين، ما أدى إلى سقوط 12 قتيلا دهسا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية