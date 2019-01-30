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January 30 2019 - 11:39

الجيش السوري يحبط محاولات تسلل إرهابيين بريفي حماة وإدلب

منذ 5 mins 30 January، 2019
الجيش السوري
سورية - عربي وإقليمي

ردت وحدات من الجيش بضربات نارية مركزة على تحركات المجموعات الإرهابية واعتداءاتهم على النقاط العسكرية المتمركزة لحماية البلدات الآمنة في ريفي حماة الشمالي وإدلب.

وذكرت وكالة “سانا” أن وحدات الجيش المتمركزة في محيط مدينة محردة بريف حماه الشمالي الغربي رصدت تحرك مجموعات إرهابية من محور بلدة تل الصخر بالرف ذاته باتجاه احدى النقاط العسكرية في المنطقة وتعاملت معها بالأسلحة الرشاشة، مشيرةً إلى أن الرمايات النارية أفشلت تسلل الإرهابيين وأجبرتهم على الفرار بعد مقتل وإصابة العديد منهم وتدمير أسلحة وعتاد كانت بحوزتهم.

وفي ريف ادلب الجنوبي لفتت “الوكالة” إلى أن وحدات من الجيش السوري دمرت بضربات مدفعية أوكاراً وتجمعات للإرهابيين على محور التمانعة وأوقعت في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد.

المصدر: وكالة سانا

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