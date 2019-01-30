في ذكرى إنتصار الثورة الاسلامية.. عرض 12 صاروخا باليستيا في طهران

تم في المعرض الكبير للقوات المسلحة الايرانية الذي افتتح صباح اليوم الاربعاء بطهران تحت عنوان “اقتدار 40″، عرض 12 صاروخا باليستيا ايرانيا.

وفي هذا المعرض المقام في مصلى “الامام الخميني (رض)” لمناسبة الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، تم في المساحة المفتوحة (غير المسقفة) للمعرض عرض مختلف انواع المنظومات الصاروخية الباليستية الايرانية (12 صاروخا).

ومن الصواريخ المعروضة؛ “خرمشهر” و”سجيل” و”قدر اف” و”قدر اج” و”قيام” و”شهاب 1″ و”شهاب 2″ و”زلزال” و”ذوالفقار” و”هرمز” و”الخليج الفارسي”.

وبامكان المواطنين تفقد هذا المعرض العسكري لفترة 10 ايام.

المصدر: وكالة فارس