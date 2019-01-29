الرئيس بري استقبل وزير الزراعة الصربي والسفير الايراني

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الزراعة الصربي برانيسلاف نيديموفيك والوفد المرافق، في حضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال غازي زعيتر والمدير العام للزراعة لويس لحود، وتناول الحديث التعاون الزراعي وتبادل المنتجات الزراعية بين البلدين.

وصرح زعيتر بعد اللقاء: “أطلعنا دولة الرئيس على أجواء توقيع مذكرة التفاهم بين لبنان وصربيا لتفعيلها في المستقبل في اسرع وقت، وجرى البحث في موضوع السلع الزراعية التي يمكن ان تصدر الى جمهورية صربيا، وأبدى معالي الوزير كل التجاوب والاستعداد لاستيراد الحمضيات والزيتون وزيت الزيتون والموز والبطاطا ايضا، وكل ما تحتاج اليه جمهورية صربيا من سلع زراعية. ونحن ايضا في لبنان سنستورد من صربيا اللحوم وكل المواد الزراعية التي يمكن ان يحتاج اليها المستهلك اللبناني، وهذه المذكرة تؤكد التعاون بين البلدين والوزارتين وتفعيله”.

وقال الوزير الصربي: “أريد أن أشكر زميلي الوزير زعيتر ودولة رئيس مجلس النواب اللبناني على دعمه لنا. نحن ورثة يوغسلافيا السابقة التي كان لها تعاون جيد جدا مع لبنان، وقد عدنا لنقيم كل هذه العلاقات مجددا في الآونة الاخيرة، وآمل أن المذكرة التي وقعناها اليوم ستكون خطوة أولية اساسية لاعادة التعاون الاقتصادي والتفاهم بين البلدين. وخلال شهر شباط، سيأتي وفد من صربيا الى لبنان من أجل الاتفاق على تفعيل هذه المذكرة والبدء بتنفيذها. وصربيا هي سوق مفتوحة للبنان على جميع الصعد، وأشكر جميع المسؤولين اللبنانيين على الدعم الكبير، وسأكون سعيدا جدا اذا ما تحقق نصف ما نأمل تحقيقه”.

سفير ايراني

واستقبل بري بعد الظهر السفير الايراني محمد جلال فيروزنيا، وعرض معه التطورات.

كرامي

ثم استقبل النائب فيصل كرامي وعرض معه الوضع الحكومي.

وقال كرامي بعد اللقاء: “دائما اللقاء مع دولة الرئيس بري ممتع ومفيد، وبطبيعة الحال تناقشنا في كل المستجدات على الصعيد المحلي وخصوصا في موضوع تشكيل الحكومة. وانا أؤيد شخصيا موقف الرئيس بري الذي يقول إنه لن يقف متفرجا أمام الازمة الحالية، وهذا معناه أنه سيذهب الى عقد جلسة تشريعية، طبعا انا اؤيد هذا الموضوع لأنه موضوع من ضمن الدستور، ومن يريد ان يناقش فليطلع على المادة 69 من الدستور”.

أضاف: “بحثنا في موضوع تشكيل الحكومة، وفي رأيي أن الذين اشتغلوا تسعة او عشرة أشهر من اجل انتاج الحكومة، لا أرى ان هناك شيئا مستجدا خلال ثلاثة او اربعة ايام. ولكن نحن نقول دائما “تفاءلوا بالخير تجدوه”. نتمنى لدولة الرئيس الحريري ان يوفق في مهمته خلال الايام المقبلة وان يخرج الى اللبنانيين بحكومة وحدة وطنية. طبعا انا عكست جو اللقاء التشاوري للرئيس بري، والقائل بأن اللقاء يريد ممثلا عنه من النواب الستة أو الاسماء الثلاثة التي طرحناها اي واحد من التسعة، وان يكون ممثل اللقاء التشاوري حصرا في الحكومة، يجتمع مع اللقاء التشاوري ويصوت معه”.

سئل: قيل ان هناك ايجابية منكم ان يكون ممثل “اللقاء التشاوري” من حصة رئيس الجمهورية، هل هذا الكلام دقيق؟

اجاب: “نعم دقيق، وهذا تصريح أدليت به بالامس. هناك تبادل بين فخامة الرئيس ورئيس الحكومة المكلف بمقعد سني، ونحن لا مانع لدينا ان يكون من حصة فخامة الرئيس. وبطبيعة الحال قلت واكرر إن هذا الوزير سيتعاون مع فخامة الرئيس ومع دولة الرئيس لانه من ادبيات الحكم والسلطة التضامن الوزاري، ولا احد يستطيع ان يحكم بخلاف مع رئيس الجمهورية او مع رئيس الحكومة، ولكن هذا شيء وان يكون ممثلا حصريا للقاء التشاوري شيء آخر”.

سئل: هل تبلغ الرئيس بري بالحل الذي يقال انه تم التوصل اليه في باريس؟

اجاب: “الواضح ان الرئيس الحريري أطلع دولة الرئيس بري على أجواء باريس، وطلب بضعة ايام اضافية لفكفكة العقد من اجل الخروج بحكومة وحدة وطنية، ونتمنى له التوفيق”.

سئل: هل لمستم ايجابية؟

اجاب: “مع الرئيس بري هناك ايجابية”.

سئل: ومع الرئيس الحريري؟

اجاب: “لا اعرف، ليس لدي اتصالات مع الرئيس الحريري”.

وردا على سؤال قال: “لم يتغير شيء حتى تتغير النتائج، وان شاءالله نأمل ان يكون حلحلة في مكان ما ونخرج بحكومة وحدة وطنية، خصوصا اننا قادمون على استحقاقات لها علاقة بالموازنة، ونتمنى ألا نضطر الى عقد جلسات لمجلس الوزراء لحكومة تصريف الاعمال لان هذا يقابله الكثير من علامات الاستفهام”.

ثم استقبل بري الوزير السابق طلال المرعبي الذي اوضح انه جرى البحث في الاوضاع العامة والوضع الحكومي، وان الرئيس بري أكد دعم وتسهيل تأليف الحكومة، كما بحثنا في انشاء مجلسي إنماء لعكار والبقاع.

المصدر: الوكالة الوطنية