الحاج حسن عرض مع وفد ليبنور لنشاط المؤسسة التنموي والتخطيطي

استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن بعد ظهر اليوم وفدا من مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) برئاسة حبيب غزيري، في حضور المديرة العامة للمؤسسة لينا درغام، وجرى عرض لنشاط المؤسسة التنموي والتخطيطي على مختلف الصعد، ودورها الأساس في وضع المواصفات القياسية اللبنانية في مختلف القطاعات الهندسية والصناعية والصحية والطبية والكيميائية والزراعية وغيرها.

وتطرق المجتمعون الى أهمية اعتماد هذه المواصفات في المشاريع والتلزيمات التي تقوم بها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، لتأمين الصحة والسلامة العامة ومنع الهدر وتأمين الرقابة الفاعلة على المنتجات والخدمات، كما عرضوا أهم ما حققته المؤسسة خلال السنة الماضية والخطط المستقبلية لتفعيل استخدام المواصفات والالتزام بها، وتطوير العلاقة بين ليبنور ومؤسسات القطاعين العام والخاص والجامعات ومؤسسات البحث العلمي، وتعزيز شارة المطابقة اللبنانية ( NL Conformity Mark ) لضمان تقيد المنتج بالماوصفات القياسية اللبنانية.

وشكر مجلس الادارة لوزير الصناعة الدعم الذي يقدمه للمؤسسة، في حين هنأ الحاج حسن مجلس الادارة والمديرة العامة والموظفين في ليبنور “على تفانيهم ومثابرتهم في العمل من أجل رفع مستوى الخدمات وتطويرها وفق معايير عالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام