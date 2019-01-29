خبير يحذر من خطر يهدد هيمنة اللغة الإنجليزية عالميا

تتمتع اللغة الإنجليزية بمكانة خاصة بين مختلف اللغات حول العالم، ولكن هيمنتها العالمية قد تكون مهددة، وفقا لخبير اللغة، غاستون دورن.

وحذر الكاتب الشهير، دورن، من أن التكنولوجيا الجديدة، التي تسمح للناس بالتحدث إلى أي شخص دون تعلم لغة أجنبية، يمكن أن تهدد وجود اللغة الإنجليزية.

وفي حديثه مع موقع “news.com.au”، قال دورن: “ستصبح لدينا في مرحلة ما أجهزة تترجم خطابنا إلى أي لغة رئيسة”.

ويصف هذا الاختراق اللغوي الكبير بـ “Babel Chip”، بمعنى أننا سنكون قادرين على التحدث إلى فرد دون الحاجة لتعلم اللغات الأجنبية، تعلم اللغات يظل قيّما لجميع أنواع الأسباب الثقافية والنفسية، ولكن الأغلبية لن تهتم لذلك”، وأشار إلى أحد أشكال اللغة الإنجليزية “Globish”، الذي يُستخدم كـ “لغة مشتركة” في جميع أنحاء العالم، وهي لغة مشتركة بين المتحدثين الذين تختلف لغتهم الأم.

ويقول الكاتب إن اللغة الإنجليزية لم تكن ناجحة لأنها سهلة التعلم، بل لأن الناطقين بها سيطروا على العالم اقتصاديا وثقافيا، من الممكن أيضا أن تتقارب اللغة الإنجليزية المحكية من لغات إقليمية منفصلة، مثل الأمريكية والبريطانية وستراين (الإنجليزية الأسترالية)، إلى جانب Globish. ولكنني لا أتوقع أن يحتضن العالم لغة جديدة بالكامل، مثل لغة الماندرين”.

وفي العقود الأخيرة، عندما تزامنت الهيمنة الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية الأمريكية مع العولمة، أصبحت اللغة الإنجليزية اللغة الافتراضية في جميع مجالات الاتصال العالمية تقريبا، من السينما إلى موسيقى البوب والعلوم حتى الطيران المدني”.

لذا فإن التكنولوجيا الحديثة تشكل خطرا حقيقيا لهيمنة اللغة الإنجليزية، واللغات الأجنبية الأخرى، حول العالم.

المصدر: روسيا اليوم