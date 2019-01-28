الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، الإثنين، حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية المحتلة، اعتقل خلالها 18 فلسطينيًا، فيما فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المنازل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل عدة بلدات في محافظة الخليل.

وأفادت المصادر الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون في مدينة طوباس شمال الضفة، وداهمت عدد من المنازل واعتقلت أربعة مواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار بمدينة بيت لحم جنوب الضفة، واعتقلت شابًا وأسيرين بعد مداهمة منازلهم في البلدة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل مواطن وقامت بتفتيشه بطريقة استفزازية مخلفة خراب كبير داخل المنزل، كما داهمت قوات الاحتلال المنطقة المحيطة بمدخل بلدة عزون “عزبة الطبيب” شرق قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين شمال الضفة، واعتقلت أربعة مواطنين بعد مداهمة منازلهم في المخيم، واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين بعد اقتحام منازلهم في قرية كفر نعمة غرب رام الله وسط الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيزرية شرق القدس، إضافة إلى عدة مناطق أخرى في أنحاء متفرقة من الضفة، فيما اقتادت المعتقلين للاستجواب في منطقة مجهولة.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدات: السموع، وبيت عوا، ودير سامت، وقرى البرج، والكوم، وبيت مرسم، وبيت الروش، ودير العسل، وفتشت عددا من منازل المواطنين، عرف من أصحابها: إياد كليب عبد القادر بدارين.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي حلحول وسعير، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي “جورة بحلص” والغربي فرش الهوى، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

المصدر: عرب 48