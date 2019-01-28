وزير خارجية الأردن: لن نراقب او نسيطر على قاعدة التنف بعد انسحاب القوات الأميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2019 - 09:01

وزير خارجية الأردن: لن نراقب او نسيطر على قاعدة التنف بعد انسحاب القوات الأميركية

منذ 22 mins 28 January، 2019
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
الاردن - عربي وإقليمي

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده لن تسيطر أو تراقب قاعدة التنف العسكرية الأميركية في سوريا قرب الحدود مع الأردن بعد انسحاب القوات الأميركية لوقوعها خارج الأراضي الأردنية.
وبسؤاله عما إذا كانت القاعدة ستسلم إلى الأردن عقب انسحاب القوات الأميركية، أجاب الصفدي “لا، فالتنف منطقة واقعة داخل سوريا”.
وتابع الصفدي، “الأردن سوف يحمي حدوده ولكنه لن يعبر إلى داخل الأراضي السورية، ونأمل أن تعقد محادثات ثلاثية للاتفاق على ترتيبات تضمن الأمن في الجانب الآخر من الحدود”.
وأوضح وزير الخارجية الأردني أن “التنف على الجانب الآخر من الحدود، وكما قلت، فالأردن لن يعبر الحدود،سوف نتخذ الإجراءات الضرورية لحماية أمننا، وسوف نزيل أي تهديد له، ولكن الترتيبات على الجانب الآخر من الحدود بعد الانسحاب ينبغي أن يتم الاتفاق عليها من كافة الأطراف، ويجب أن تضمن الأمن والأمان في المنطقة”.

المصدر: سبوتنيك

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