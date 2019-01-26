فرنسا: نخشى هجمات إلكترونية مفاجئة

أعرب مدير الوكالة الوطنية الفرنسية للأمن الإلكتروني (آنسي) غييوم بوبارد عن خشيته من “سلسلة هجمات هائلة مفاجئة”، واعتبر أن “كل العناصر التقنية متوافرة لوقوع هجوم بيرل هاربور إلكتروني”.

وقال بوبارد في حديث له “نخشى ونتمنى تفادي سلسلة هجمات مفاجئة كبيرة”، واضاف أن “كل العناصر التقنية متوافرة. ولا يبقى سوى الدافع. وإطلاق الشرارة الأولى”، وحذر “من خطرين هما سرقة المعلومات والتخريب”.

وتابع بوبارد “مع تدهور الظروف الجيوسياسية قد تحاول بعض البلدان يوما ما أن تشن هجمات إلكترونية علينا”، واوضح أن “الوكالة رصدت هجمات من جهات تابعة لدول. جهات خاصة أو إرهابية لا تهدف إلى التدمير حتى الان بل إلى دراسة الأنظمة الإلكترونية في ثلاثة قطاعات مهمة هي الطاقة والاتصالات والنقل”، واكد انه “يجب مثلا استباق الهجمات الإرهابية التي ستستخدم بعد عشر سنوات طائرة تمت قرصنة برنامجها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية