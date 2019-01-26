“تيار الوفاء”: ثوار البحرين يواصلون حراكهم ضد “نظام حمد”

أشار “تيار الوفاء الاسلامي” في البحرين الى ان الشعب البحريني يواصله حراكه في مختلف المناطق تنديدا بالنظام الحاكم في المنامة.

ولفت التيار في بيان له السبت الى ان “ثوار بلدة كرانة غرب العاصمة المنامة كتبوا اسم طاغية البلاد حمد على الأرض لتكون مداساً للأهالي ومركباتهم وذلك يوم أمس الجمعة 25 كانون الثاني/يناير الجاري”، وتابع “كما قام ثوّار البلدة بتعليق لافتات تحمل صور شهداء الفجر: علي السنكيس، سامي مشيمع وعباس السميع، وكانت تحمل اللافتات آيات قرآنية تدعو للقصاص من القتلة”.

وقال التيار إنه “في بلدات أبوصيبع والمصلى والدراز، تظاهر الأهالي تضامناً مع الأسرى في سجون العدو الخليفي المجرم، والذين يعانون الحرمان من الرعاية الصحية اللازمة، ومن إهانة عوائلهم خلال الزيارات، ومنع ممارسة الشعائر الدينية، والمضايقة في الاتصالات بذويهم”، وتابع “في بلدة كرباباد، شارك آباء الشهداء الأبرار وجمع من النشطاء في المجلس الحسيني الذي أُقِيم بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لإصابة الشهيد مصطفى حمدان قرب منزل الوالد سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، والذي كان الشهيد السعيد مرابطاً قربه دفاعاً عنه، حتى قضى متأثراً بجراحه”.

وذكر التيار انه “بدءا من 19 ولغاية 25 كانون الثانئ/يناير الجاري، انطلقت تظاهرتين في بلدتي أبوصيبع والدراز تناديان بإسقاط نظام حمد الإجرامي، كما هجم ثوّار مدينة جدحفص على المرتزقة المتمركزين عند أحد مداخل المدينة وفاءاً للشهيد السعيد محمد خميس الذي قضى متأثراً باستنشاق الغازات السامة، كما قطع ثوار كرزكان غرب البلاد الشارع العام انتصارا لأسيرات الثورة”.

المصدر: بريد الموقع