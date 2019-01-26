الشيخ القطان زار السفير الفنزويلي متضامنا: فنزويلا تعاقب لأنها وقفت بوجه العدو الأميركي

زار رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان السبت سفير فنزويلا في لبنان هاسوس غونزاليس في مقر السفارة في بيروت، تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفنزويلي بوجه الرئيس الأميركي وإدارته الذين يريدون التدخل بالشؤون الداخلية الفنزويلية وفرض رئيس ينفذ سياستهم.

وقال الشيخ القطان في حديث له بعد اللقاء “جئنا إلى مقر السفارة الفنزويلية في لبنان والتقينا سعادة السفير لنعلن تضامننا مع فنزويلا قيادة وشعبا”، وتابع “فنزويلا تعاقب لأنها وقفت في وجه العدو الأميركي الذي يريد أن يغير وجه فنزويلا المقاومة والممانعة والتي تقف مع القضايا المحقة في كل مكان لاسيما مع فلسطين وسوريا ومع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع كل المطالب المحقة للشعوب في كل مكان”.

وأضاف الشيخ القطان “نحن نعتبر أن أميركا تريد أن تنصب رؤساء يكونون منفذين لسياستها الأميركية ـ الصهيونية، وهذا الأمر يجعلنا نقف إلى جانبها”، وتابع “نقول أن الشعب الفنزويلي هو الذي يقرر مصيره ويجب أن يكون الرئيس الفنزويلي ممثلا لرؤى وتطلعات الشعب الفنزويلي الذي انتخبه وأراده ممثلا عنه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام