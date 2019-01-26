بعد 12 يوما على فقدانه… العثور على جثة طفل في بئر عميق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 26 2019 - 12:28

بعد 12 يوما على فقدانه… العثور على جثة طفل في بئر عميق

منذ 18 mins 26 January، 2019
بعد 12 يوما على فقدانه... العثور على جثة طفل في بئر عميق
بعد 12 يوما على فقدانه... العثور على جثة طفل في بئر عميق
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

عثرت السلطات الإنقاذ الإسبانية، اليوم السبت، على جثة طفل لا يتعدى عمره السنتين في بئر عميق في جنوبي إسبانيا.
وذكرت شبكة “CBS” الإسبانية أن السلطات المحلية بدأت بمهمة البحث عن الطفل بعد أن اختفى في الثالث عشر من شهر يناير/كانون الثاني الجاري وتم إيجاده جثة في قعر البئر.
وقام رجال الإنقاذ بحر متواصل امتد ليومين للوصول إلى الطفل الذي وجد في قعر البئر العميق الذي بلغ عمقه 100 متر وعرضه 25 سم.
وسقط الطفل في البئر أثناء تنزهه مع أسرته في منطقة توتالان في ملقة، ولم يتمكن مسؤولون من العثور على أي أدلة على أن الطفل حي منذ سقوطه.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة