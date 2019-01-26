مقتل شخصين نتيجة الاحوال الجوية السيئة في تونس

قتل شخصان نتيجة الاحوال الجوية السيئة التي التي تضرب تونس منذ 24 ساعة، على ما أعلنت وزارة الداخلية الجمعة، في وقت غطت الثلوج عددا من الولايات التونسية.

وذكرت الوزارة أن هناك جهودا جارية لانتشال جثة امرأة جرفت مياه الفيضانات سيارتها، دون أن تحدد مكان وقوع الحادث.

وأفاد راديو موزايك التونسي أنه تم العثور على رجل يبلغ الاربعين من العمر يعاني من مشاكل عقلية ميتا صباح الجمعة بعد أن قضى الليل خارج منزله في ولاية جندوبة في شمال شرق البلاد.

وانقطعت الكهرباء عن عدة مناطق فيما أصبح استخدام عدة طرق في الكاف وجندوبة والقصرين مستحيلا.

ونقلت السلطات أكثر من 100 شخص علقوا في مركباتهم الى أمكنة آمنة.

وتتعرض تونس لموجة من الطقس السيء منذ الاربعاء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية