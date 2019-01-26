تونس: مقتل شخصين نتيجة الاحوال الجوية السيئة

قتل شخصان نتيجة الاحوال الجوية السيئة التي التي تضرب تونس منذ 24 ساعة، في وقت غطت الثلوج عددا من الولايات التونسية.

وقالت وزارة الداخلية التونسية الجمعة إن “هناك جهودا جارية لانتشال جثة امرأة جرفت مياه الفيضانات سيارتها”، دون أن تحدد مكان وقوع الحادث.

واشارت مصادر محلية الى أنه “تم العثور على رجل يبلغ الاربعين من العمر يعاني من مشاكل عقلية ميتا صباح الجمعة بعد أن قضى الليل خارج منزله في ولاية جندوبة في شمال شرق البلاد”.

ولفتت المصادر الى ان “الكهرباء انقطعت عن عدة مناطق فيما أصبح استخدام عدة طرق في الكاف وجندوبة والقصرين مستحيلا”، وتابعت “نقلت السلطات أكثر من 100 شخص علقوا في مركباتهم الى أمكنة آمنة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية