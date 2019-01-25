رعد: حزب الله مع الشعب الفنزويلي ومع قيادته الحرة

أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب محمد رعد أن “كل الاخوة في حزب الله والامين العام للحزب السيد حسن نصرالله مع الشعب الفنزويلي ومع قيادته الحرة”.

واستنكر رعد خلال كلمة له بعد زيارة وفد من الكتلة الى السفارة الفنزويلية في بيروت الجمعة “التدخلات الاميركية في الشان الفنزويلي الداخلي”، ولفت الى ان “التدخلات الأميركية عادة ما تضيع مصالح الشعوب وهي عار يجب أن يمحى من تاريخ البشرية”.

وشدد رعد على أن “وقفة الشعب الفنزويلي في وجه التدخلات الأميركية هي وقفة عز لا يمكن أن نكون إلا إلى جانبها”.

المصدر: موقع المنار