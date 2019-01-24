وحدات الجيش السوري ترد على اعتداءات الإرهابيين وتكبدهم خسائر في ريف حماة الشمالي

ردت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف حماة الشمالي على خروقات الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد بضربات مركزة على تحركات ومحاور تسللهم باتجاه النقاط العسكرية والقرى الامنة بريف حماة الشمالي.

وأفادت وكالة سانا بأن وحدة من الجيش نفذت ضربات مركزة بالأسلحة الرشاشة والمدفعية على تحصينات ومواقع إرهابيي “جبهة النصرة” في الأطراف الغربية لبلدة الجنابرة بريف محردة الشمالي وإرهابيي “كتائب العزة” في الاطراف الشرقية لبلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي. وبينت الوكالة أن عمليات الجيش أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أسلحة ومواقع لهم.

وفي الريف الشمالي ردت وحدات من الجيش المتمركزة في تل بزام على خروقات إرهابيي “جبهة النصرة” ودكت مواقعهم في الأطراف الشرقية لبلدة مورك موقعة قتلى ومصابين في صفوفهم وذلك بالتوازي مع تنفيذ وحدات الجيش المتمركزة في اطراف مدينة محردة ضربات مركزة على مواقع إرهابيي “كتائب العزة” في قرية حصرايا شمال المدينة.

ووجهت وحدات الجيش العاملة في ريف حماة الشمالي أمس ضربات مركزة بالأسلحة المناسبة على خروقات المجموعات الإرهابية في بلدات معركبة ومورك حاولت التسلل باتجاه النقاط العسكرية في المنطقة وأفشلت محاولتهم وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد ودمرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

المصدر: وكالة سانا