خليل وكنعان من بعبدا: الاتفاق على انتظام الدفع وخصوصا الرواتب والسندات في الاطار الدستوري واستعادة الثقة المالية

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، بعد لقائه ورئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “اننا اتفقنا على سير الأمور بالطريقة الصحيحة التي تضمن انتظام الدفع، خصوصا في ما يتعلق بالرواتب والأجور والسندات، في الإطار الدستوري حتى لا يكون هناك أي إشكال مستقبلا”.

من جهته، اكد النائب كنعان “ان القمة العربية الاقتصادية أعطت دفعا كبيرا للبنان بعد إبداء عدد من الدول رغبتها بمساعدته، ونطمئن اللبنانيين بأن الثقة المالية التي أربكت سابقا، بدأنا نستعيدها شيئا فشيئا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام