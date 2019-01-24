بيسكوف: أي تدخل عسكري خارجي في أحداث فنزويلا خطير للغاية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا تتابع عن كثب الموقف في فنزويلا، و”قلقة من التصريحات التي لا تستبعد التدخل في شؤونها والذي سيحمل تأثيراً سلبياً”. وقال بيسكوف للصحفيين “نحن نتابع عن كثب التطورات في فنزويلا، نحن قلقون للغاية، قلقون بشأن التصريحات التي لا تستبعد أي تدخل من الخارج،نعتبر هذا التدخل غير مقبول، وله عواقب سلبية للغاية، الحديث عن التدخل عسكري خطير للغاية”.

كما أعلن دميتري بيسكوف أن بلاده “لا تجري اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن الأوضاع في فنزويلا”. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن فنزويلا لم تطلب حتى الآن مساعدة روسيا في الأزمة الداخلية في البلاد، مشيراً إلى أن”وأي استنتاجات في هذا الشأن غير مناسبة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية