الحريري : سأحسم قراري في شأن الحكومة الاسبوع المقبل.. وجنبلاط: الحكومة ستتشكل في وقت قريب

إستقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو مساء اليوم الرئيس المكلف تشكل الحكومة سعد الحريري يرافقه وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال غطاس خوري، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور، حيث تم عرض لآخر التطورات السياسية، ولا سيما ما يتعلق منها بتأليف الحكومة.

الحريري

بعد اللقاء قال الرئيس الحريري انه “يزور جنبلاط في اطار جولة تشاور، حيث التقيت يوم أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري وسألتقي السياسيين في الايام المقبلة، وهناك أمور ايجابية تتبلور بشأن الحكومة والاسبوع المقبل سأحسم الموضوع”.

وأشار اننا ” نريد حكومة وحدة وطنية للجميع نستعيد بها ثقة المواطن ونعمل من خلالها للمواطن اللبناني، وهناك أمور تتطور وعلينا وضع خلافاتنا جانبا”.

وأكد “اننا لسنا في حالة مواجهة مع احد والخلافات الاقليمية داخل البلاد والحكومة لن توقف العمل من أجل مصلحة المواطن اللبناني، وكرئيس حكومة مكلف أقوم بمشاورات والاسبوع المقبل سأحسم قراري بشأن الحكومة”.

جنبلاط

من جهته، رأى جنبلاط أن “هناك قوة تريد إضعاف البنية الإقتصادية والإجتماعية للبنان من أجل السيطرة على البلد”.

وانتقد “سعي البعض إلى تعطيل القمة الإقتصادية في بيروت”، لافتا إلى أنه “كان من الممكن أن يكون التمثيل أفضل، ولكن أمر عمليات ما جاء لتعطيل القمة”.

واعتبر ان “الحكومة ستتشكل بوقت قريب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام