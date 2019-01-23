ابرز نقاط تصريحي بوتين واردوغان بعد لقائهما:

بوتين:

– الخارجية الروسية ستجري مباحثات مع الشركاء الغربيين فيما يخص اللجنة الدستورية السورية

– روسيا تستغرب موقف الشركاء الغربيين حيال تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا لكننا نتحلى بالصبر

– روسيا انتهت عملها مع دمشق فيما يخص قائمة المعارضة لتشكيل اللجنة الدستورية لكن الشركاء في جنيف رفضوا العمل

– موضوع ادلب تمت مناقشته بشكل مفصل خلال المباحثات مع ادروغان

– القوات الاميركية تتواجد على الاراضي السورية بشكل غير قانوني

– إذا تم تنفيذ الخطوات الأمريكية المتعلقة بانسحاب القوات من سوريا فستكون هذه الخطوة إيجابية وستساعد على استقرار الوضع

أردوغان:

– حجر الأساس لاستقرار سوريا هو التعاون بين روسيا وتركيا

– ناقشنا قرار سحب واشنطن قواتها من سوريا

– ناقشت مع الرئيس بوتين مسألة إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين

– بلغ حجم التبادل التجاري مع روسيا 26 مليار دولار

المصدر: سبوتنيك