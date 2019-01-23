لجنة المال تدرس الاثنين الموافقة على إبرام إتقافيات قروض

تعقد لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 28/1/2019، وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3923 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية (الاوتوستراد العربي الشمالي وطريق ذوق مصبح – جعيتا).

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3924 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع الصرف الصحي الرائد في وادي قاديشا.

3- مشروع قانون بالمرسوم رقم 3925 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض وإتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير (مشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى).

المصدر: الوكالة الوطنية