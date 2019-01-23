تجمد مياه شلالات نياغارا..

تجمدت المياه المتدفقة من شلالات نياغارا في كندا، بسبب العاصفة الشتوية، التي حولت المنطقة الشمالية الشرقية في البلاد إلى منطقة متجمدة بعد أن وصلت الحرارة إلى ما دون 20 درجة تحت الصفر.

والتقط عدد من زوار المكان صورا للحظات تجمد كل شيء في المكان، ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ من المتوقع أن تستمر الحرارة ما بين 5 إلى 20 تحت الصفر.

وغطت الثلوج مجموعة من السلالم التي ترسم حدودا للزائرين، ورسم الجليد مناظر رائعة في المكان، في حين بقيت بعض خطوط المياه تتدفق من الشلال نحو الوادي السحيق.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستمر موجة البرد الشديد في منطقة شلالات نياغارا حتى نهاية الأسبوع، في حين ستستمر موجات الهواء البارد خلال الأسبوعين القادمين.

المصدر: سي ان ان