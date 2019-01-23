إيران تستدعي السفير السويسري احتجاجاً على توقيف صحافية في الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2019 - 00:29

إيران تستدعي السفير السويسري احتجاجاً على توقيف صحافية في الولايات المتحدة

منذ 25 mins 23 January، 2019
مرضية هاشمي
ايران - عربي وإقليمي

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء السفير السويسري في طهران للمطالبة بالإفراج “الفوري وغير المشروط” عن صحافية تعمل في قناة “برس تي في” تم توقيفها في الولايات المتحدة الاسبوع الفائت.
واعتقلت الصحافية مرضية هاشمي عند وصولها الى مطار سانت لويس لامبرت الدولي في ميزوري في 13 كانون الثاني/يناير وفق محطة “برس تي في” الايرانية  التلفزيون الرسمي الإيراني الناطق بالانكليزية التي تعمل مرضية لصالحها.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن الخارجية قدمت مذكرة احتجاج للسفير السويسري بسبب الاعتقال “غير الانساني والتمييزي” لهاشمي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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