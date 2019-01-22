طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف موقعاً للمقاومة شمال قطاع #غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2019 - 22:41
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رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في عين التينة
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الرئيس بري: صيغة الـ32 وزيراً غير مطروحة عند الحريري
الرئيس بري: علاقتي مع الرئيس ميشال عون جيدة جداً وكذلك مع الوزير جبران باسيل
مراسلة المنار: بري أبلغ الحريري أن المخرج هو تمثيل اللقاء التشاوري بوزير من دون مشاركته مع أحد
الجيش اللبناني: توقيف المدعو حسين أحمد بتو في منطقة الشرحبيل بصيدا لمشاركته في محاولة اغتيال القيادي في حماس محمد حمدان
الجيش اللبناني: الموقوف اعترف بتشغيله من قبل جهاز الموساد التابع للعدو الاسرائيلي منذ العام 2014
الجيش اللبناني: الموقوف اعترف انه التقى مشغليه خارج لبنان وتسلم أجهزة الكترونية خاصة بالرصد
الجيش اللبناني: الموقوف اعترف انه كلف بمهمة رصد حمدان وانه قام بتحديد مكان اقامته ورصد تحركاته
شهيد و14 جريحا جراء إنفجار سيارة مفخخة في ساحة الحمام في مدينة اللاذقية السورية
قصف عنيف من قبل مدفعية الإحتلال يستهدف نقاط المراقبة التابعة لحركة حماس شرقي مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزّة
مدفعيّة الإحتلال تستهدف مواقع للمقاومة الفلسطينية قرب بيت حانون شمال قطاع غزّة
الصحة الفلسطينية: استشهاد المواطن محمود العبد النباهين (24 عاما) وإصابة 2 آخرين بجروح مختلفة أحدهما بحالة خطرة
إعلام العدو: إصابة جندي بجروح متوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار جنوبي قطاع غزّة
المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر يجتمع ظهر الاربعاء لبحث التطورات على حدود قطاع غزّة
اليمن: سلاح الجو المسير ينفذ هجوما على معسكر لقوى العدوان السعودي في علب بعسير
إطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات لعناصر العدوان السعودي الامريكي شرق جحفان بجيزان
مصادر يمنية: قتلى وجرحى في صفوف قوى العدوان السعودي الأميركي في عملية هجومية على تبة الصياد شرق جبل الدود بجيزان
العميد سريع: مصرع وإصابة العشرات من المسلحين بينهم قيادات بعد اختراق خطوطهم جنوب حيران
أ.ف.ب: إندونيسيا تدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف موقعاً للمقاومة شمال قطاع #غزة
منذ 27 mins
22 January، 2019
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