طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف موقعاً للمقاومة شمال قطاع #غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2019 - 22:41

طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف موقعاً للمقاومة شمال قطاع #غزة

منذ 27 mins 22 January، 2019
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