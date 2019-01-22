اليمن .. الرئيس المشاط يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

استقبل الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء الذي حضره نائب المبعوث الأممي معين شريم، مناقشة المستجدات على الساحة اليمنية والجوانب المتصلة بتنفيذ اتفاق السويد وإحلال السلام في اليمن.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء استمرار تصعيد العدوان وخروقاته المستمرة للاتفاق. وفي اللقاء رحب الرئيس المشاط بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي للدفع بالعملية السياسية وتخفيف الأوضاع الإنسانية المتفاقمة للشعب اليمني.

وأكد دعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وما يبذله من مساعي للتخفيف من الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان والحصار.. لافتا إلى أن هذه الجهود أعادت الثقة للشعب اليمني في الأمم المتحدة التي كان قد فقدها. وقال” نشعر بحرصكم على تحقيق السلام في اليمن ولن دخر أي جهد في التعاون وتسهيل مهامكم”. وجدد رئيس المجلس السياسي الأعلى، التأكيد على التمسك بمخرجات اتفاق السويد وخيار السلام.

وتطرق إلى تنصل الطرف الآخر عن الالتزامات التي كان قد وقع عليها في السويد.. وأضاف” كان من المفترض أن تكون مهمة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار برئاسة باتريك، العمل على تنفيذ اتفاق السويد وفق خطة زمنية محددة”.

ومن جانبه عبر مارتن غريفيث عن الشكر للرئيس المشاط على الدعم والمساعدة للفريق الأممي الموجود في الحديدة. وتطرق المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إلى الجوانب المتصلة بالمشاورات القادمة.

المصدر: المسيرة نت