بومبيو: نحن بحاجة لبناء تحالفات قوية في الشرق الاوسط

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه سيكون هناك اجتماع لوزراء خارجية دول مختلفة لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط، معتبرا أن هناك حاجة لبناء تحالفات قوية في المنطقة.

وقال بومبيو، خلال مداخلة له في منتدى الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء، “سيكون هناك اجتماع لوزراء خارجية معظم دول العالم الشهر المقبل في وارسو لمناقشة كافة القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط”.

وزعم بومبيو أن “الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بإحلال السلام والاستقرار في المنطقة”.

اضاف بومبيو “لن نتمكن من تحقيق ذلك بمفردنا بل نحن بحاجة إلى بناء تحالفات قوية في الشرق الأوسط لمواجهة التحديات في المنطقة وتحقيق الاستقرار، وتمكن دول المنطقة من حماية أنفسها”.

وقال وزير الخارجية الأميركي “التهديد الذي يمثله الإرهاب حقيقي، وكذلك التهديد الإيراني حقيقي”، على حد قوله متابعا “التحديات في سوريا، واليمن، والميليشيات في العراق تحد من تحقيق الاستقرار”.

المصدر: وكالة سبوتنيك