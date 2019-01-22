قال المسؤول في مؤسسة المستضعفين هادي اسماعيلي ان ايران تتفوق على بلدان المنطقة في طاقاتها السياحية.

وحثّ اسماعيلي المسؤولين المعنيين في الشأن السياحي والاسكان على وضع محفزات لبلدان الجوار في شراء او تأجير عقارات في مختلف المناطق السياحية في البلاد وفق القوانين الاسلامية.

واعتبر ان تنفيذ مشاريع سكنية سياحية توفر فرص عمل جديدة في القطاعات الصناعية والسياحية ايضا.

وأكد على ضرورة وضع تسهيلات في مجال تملك او استئجار العقارات للسياح الاجانب.

ولفت الى ان التجارب السابقة دللت على ان الامن والاحترام لحقوق الملكية والسياح الاجانب في ايران والتي يعد شعبها أكثر الشعوب كرماً في الضيافة أفضل من بلدان الجوار وكذلك الكثير من المناطق السياحية الاخرى في العالم.

وحثّ على وضع تسهيلات في قوانين شراء او استئجار العقارات للسياح الراغبين بالسفر الى ايران.

ونوه الى تنفيذ مشروع سكني وسياحي كبير في جزيرة كيش /جنوب ايران/ على ارض تبلغ مساحتها 36 الف متر مربع، موضحا ان عددا من مراحل المشروع قد اكتمل بالفعل وتم تسليمها للزبائن فيما يتم اكمال المراحل الاخرى في غضون الاشهر المقبلة.

المصدر: وكالة انباء فارس