أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 22 كانون الثاني 2019

النهار

قال أمير دولة عربيّة لزائر لبناني التقاه قبل أيّام “انتبهوا في لبنان ممّا قد يحصل في الربيع المقبل من عواصف قاسية في المنطقة” مكرّراً كلمة “انتبهوا في لبنان”.

اهتمّت دوائر أمميّة أمس في قراءة البيان الخاص بالنازحين والتدقيق في تفاصيله وما يرمي لبنان من خلاله قبل رفع تقارير إلى المنظّمات الدوليّة المعنيّة.

تردّد أن موظّفي محطّة قاطعت أعمال القمّة العربية، شاركوا في حفلات العشاء التي أقيمت على هامش القمّة والتقوا مشاركين.

زيارة الرئيس ماكرون إلى لبنان المُحدّدة في شباط المقبل لم تتأكّد بعد في ظلّ عدم وجود حكومة

الجمهورية

يقول قياديو تيار بارز أن تقصير وزارة سيادية في القيام بواجبها الدبلوماسي، هو أحد أسباب فشل القمة العربية.

يترّدد في أوساط حزب بارز أن أمينه العام سيوجه رسالة شديدة اللهجة إلى مرجع كبير منتقداً فريقه السياسي وعرقلة إستحقاق حساس فيما هذا الحزب يمر بظروف دقيقة جداً.

رسم نائب سابق صورة قاتمة جداً عن الأيام المقبلة فقال: وضعنا سيء جداً وأسوأ من أيام الحرب.

اللواء

خلافاً لما هو سائد، تتحدث وقائع عن تأثيرات سلبية للعقوبات الأميركية، على أكثر من مستوى، بالنسبة للمستهدفين مباشرة بها.

كوفئ طلاب الجامعات الذين تمّت الاستعانة بهم في مرافقة الوفود بمساعدات عينية، قليلة، لا تتعدّى “تشريجة أو أكثر” و”بون” أو أكثر من المحروقات!

يحرص وزير سيادي على الاستماع أكثر من الإدلاء باقتراحات، في ما خصَّ تحريك الملف الحكومي.

المستقبل

يقال إن متابعين للاتصالات التي استؤنفت من أجل تشكيل الحكومة العتيدة يؤكدون أن ما بعد القمة العربية الاقتصادية والتنموية ليس كما قبلها.

البناء

قالت مصادر دبلوماسية إنّ الإعلان الأوروبي عن مقاطعة مؤتمر وارسو الذي دعت إليه واشنطن تحت عنوان حشد القوى لمواجهة إيران وقامت بدعوة حكومات الخليج و”إسرائيل” معاً ليكون صيغة متقدمة للتطبيع العربي ـ “الإسرائيلي” والتعاون الإستخباري بين الطرفين قد تلقى الصفعة الأهمّ بعد مقاطعة تركيا، وصار السؤال عن جدواه مشروعاً…؟

المصدر: الوكالة الوطنية